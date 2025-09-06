Джейлен Браун чуть не проиграл забег со стримером IShowSpeed

MVP финала-2024 устроил небольшое соревнование с интернет-знаменитостью.

В августе во время стрима с PlaqueBoyMax Джейлен Браун смело заявил, что легко разгромит IShowSpeed в забеге.

«Speed не победит меня в гонке, мне плевать, что кто-то говорит. Чат, я его раскатаю, я его унижу», – заявил Браун.

Их забег состоялся в рамках стрим-тура IShowSpeed под названием «Speed Does America». Встретившись в Бостоне, Speed напомнил Брауну о его заявлении.

Браун стоял на своем и даже предложил специальное правило: «Если я выиграю, тебе придется сменить имя с «speed» (скорость) на что-то другое».

По видео не совсем понятно, кто победил в гонке, но стример посчитал, что первым пересек финишную черту, и сразу же упал на землю.

«Я потянул заднюю поверхность бедра, но все равно выиграл!», – воскликнул IShowSpeed.