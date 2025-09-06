Чонси Биллапс: «Наггетс» должны были вывести номер Мело в год после его ухода из баскетбола»

Биллапс призывает «Денвер» закрепить за Энтони номер 15.

«Они должны были вывести номер Мело в год после его ухода из баскетбола. Как только он завершил карьеру, я сказал: «Отлично, он закончил. Он больше не сыграет ни одного матча. Самое время». Так что, по-моему, уже слишком поздно. Это должно было быть первоочередной задачей, просто потому что я прекрасно знаю, что он значил для организации.

Мело – один из величайших игроков в истории клуба. Очевидно, до нас было много отличных баскетболистов. И, конечно, после всех нас пришел Джокер [Йокич]. Но Мело – один из лучших игроков в истории клуба. Я до сих пор в Денвере , и все фанаты и люди, которых я знаю, до сих пор ценят его. Они любят его», – сказал Биллапс .

Кармело Энтони с 13970 набранными очками занимает четвертое место в истории клуба, уступая лишь Алексу Инглишу, Дэну Исселу и Николе Йокичу. Энтони выводил «Наггетс» в плей-офф в каждом из своих восьми сезонов в клубе, включая поражение от «Лейкерс» в финале Западной конференции 2009 года (предыдущий выход «Наггетс» в финал Запада был в 1985 году).

Благодаря своей популярности как первоклассного бомбардира с неповторимым стилем, Энтони также сделал «Наггетс» командой, за которой обязательно нужно было следить по телевизору. Во время его выступлений майки в бело-голубых цветах стали одними из самых продаваемых в лиге.