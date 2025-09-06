Форвард Филлип Уилер подписал контракт Exhibit 10 с «Орландо»

«Мэджик» просмотрят Филлипа Уилера.

23-летний форвард не был выбран на драфте-2021 НБА и провел 4 года в лиге развития. В прошлом сезоне Уилер впервые получил шанс в НБА, 5 раз выйдя на площадку на 10-дневном контракте в составе «Филадельфии». На его счету 1,6 очка и 1,6 подбора за 8,8 минуты в среднем.

После этого баскетболист уехал в чемпионат Пуэрто-Рико, где попал на Матч звезд в июне.

В июле Уилер успешно показал себя в Летней лиге в составе «Индианы», набирая 13,2 очка и 3,2 подбора за 18,5 минуты в Лас-Вегасе.

В «Мэджик» баскетболист получит шанс побороться за место на двустороннем контракте.