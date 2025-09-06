Неманя Недович присоединился к «Монако»
34-летний защитник пополнил состав вице-чемпионов Евролиги прошлого сезона.
«Монако» объявил о подписании соглашения с Неманей Недовичем (192 см).
Последние три сезона опытный сербский защитник провел в «Црвене Звезде».
В прошлом розыгрыше Евролиги его средние показатели составили 9,2 очка, 1,4 подбора и 2,9 передачи в 27 матчах.
За время своей карьеры, между двумя периодами выступлений за «Црвену Звезду» (с 2008 по 2012 год и с 2022 по 2025), Недович также играл за литовский «Ритас», испанские «Валенсию» и «Уникаху», итальянский «Милан» и греческий «Панатинаикос». Один сезон он провел в НБА в составе «Голден Стэйт».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Монако»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости