Неэмиаш Кета: «Маззулла постоянно пишет мне сообщения поддержки или о том, как мне стать лучше»
Центровой сборной Португалии поведал о своей связи с главным тренером «Бостона».
«Я несколько раз с ним разговаривал, он постоянно присылает мне сообщения поддержки и признательности или о том, как мне стать лучше. О том, что он видит во мне, над чем мне нужно работать. У нас сложились прекрасные отношения.
В этом межсезонье я хорошо отдохнул и думаю, что создал все условия для того, чтобы провести прорывной сезон. У меня есть все инструменты, чтобы конкурировать с лучшими», – заявил Кета.
После вылета «Селтикс» из плей-офф, 26-летний баскетболист перенес операцию, чтобы устранить боль в колене, мучившую его несколько лет.
Сегодня сборная Португалии встретится в 1/8 финала со сборной Германии (начало – 15.15 по московскому времени).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
