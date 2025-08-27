Неэмиаш Кета: «Победа на Евробаскете со сборной для меня важнее, чем победа в плей-офф НБА»
Португалия обыграла Чехию (62:50) в матче открытия Евробаскета-2025.
После игры португальского центрового Неэмиаша Кету («Бостон») спросили, что для него значит победа со сборной. Игрок подчеркнул, что сегодняшняя победа для него даже важнее, чем победа в плей-офф НБА.
«Знаете, это сложный вопрос. Мне кажется, что мы не побеждали на Евробаскете с 2007 года. Я выигрывал много матчей плей-офф, так что, мне кажется, что эта победа важнее», – признался Кета.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3638 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости