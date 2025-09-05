  • Спортс
  • Вассилис Спанулис: «Не может быть, чтобы Лука исполнял 25 штрафных, а Яннису приходилось их вымаливать»
Вассилис Спанулис: «Не может быть, чтобы Лука исполнял 25 штрафных, а Яннису приходилось их вымаливать»

Главный тренер сборной Греции раскритиковал судейство.

«В еще одном матче против Испании я снова увидел огромную разницу в количестве штрафных бросков.

Не может быть, чтобы Лука [Дончич] исполнял 20 или 25 штрафных, а Яннису приходилось их вымаливать, пока соперники его срубают. Мы должны относиться ко всем игрокам одинаково. Яннис получает очень мало штрафных.

Мы должны судить Луку, Йокича, Шенгюна, Маркканена, Янниса – всех – по одним и тем же критериям. Если бы на его месте был кто-то другой, он бы получил еще десять штрафных.

Яннис сегодня был невероятен. То, как он отдавал пасы из-под двойных и тройных опек, то, как он доверял своим партнерам по команде, – это была одна из его самых зрелых игр.

В обычной ситуации он бы прибил своего брата, ведь Танасис промахнулся из-под кольца с передачи, которая принесла бы ему трипл-дабл», – добавил тренер с улыбкой.

В победном матче против сборной Испании (90:86) греки исполнили 19 штрафных (у Янниса Адетокумбо – 12), в то время как их соперник – 37.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoсборная Греции
logoВассилис Спанулис
logoЯннис Адетокумбо
logoЕвробаскет-2025
