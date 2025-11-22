  • Спортс
  • Майкл Портер: «Культура чаевых вышла из-под контроля. Если ты тратишь 3000 долларов на ужин, то не нужно оставлять 600 долларов на чай»
10

Майкл Портер: Культура чаевых вышла из-под контроля.

Форвард «Бруклина» Майкл Портер в подкасте братьев Болл четко дал понять, что не является поклонником обычая оставлять 20% чаевых.

«Если ты тратишь 3000 долларов на ужин, то не нужно, по-моему, оставлять 600 долларов, то есть 20%, на чай.

Если заказ в Uber Eats стоит 250 долларов, почему ты все равно оставляешь 20%, когда работа выполняется в том же объеме, как если бы ты заказал еду за 20 долларов? Они просто привозят тебе еду.

Так что, я бы сказал, культура чаевых определенно вышла из-под контроля, по-моему», – сказал Портер.

Соведущий Лианджело Болл признал, что он оставляет либо 20 долларов при отличном обслуживании, либо 10 при нормальном.

Его старший брат Лонзо БоллКливленд») заявил, что всегда оставляет на чай 20% от суммы заказа.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Лонзо и Лианджело Боллов
