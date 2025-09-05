Бэрон Дэвис примет участие в новом сезоне шоу Dancing with the Stars

Бывший игрок НБА поучаствует в танцевальном конкурсе.

Бэрон Дэвис вошел в состав участников 34-го сезона шоу Dancing With The Stars («Танцы со звездами»). Пару Дэвису составит профессиональная танцовщица Бритт Стюарт.

По словам Дэвиса, он уже связался с Иманом Шампертом, который является победителем 30-го сезона шоу, и вместе они «обсудили стратегию».