Бэрон Дэвис примет участие в новом сезоне шоу Dancing with the Stars

Бывший игрок НБА поучаствует в танцевальном конкурсе.

Бэрон Дэвис вошел в состав участников 34-го сезона шоу Dancing With The Stars («Танцы со звездами»). Пару Дэвису составит профессиональная танцовщица Бритт Стюарт.

По словам Дэвиса, он уже связался с Иманом Шампертом, который является победителем 30-го сезона шоу, и вместе они «обсудили стратегию».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: TMZ Sports
