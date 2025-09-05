Джамал Кроуфорд: «Я аж замер на месте, когда узнал, что Майкл Джордан будет работать на NBC»

Джамал Кроуфорд рад тому, что будет работать вместе с Майклом Джорданом.

Легендарный игрок НБА будет участвовать в освещении нового сезона лиги на канале NBC.

«Я был в Нью-Йорке, когда услышал новость о Джордане и NBC, и аж замер на месте в тот момент. Это как в музыке, когда все вроде бы заняты своим делом, но тут Jay-Z выпускает альбом, и все меняется.

То же самое чувство я испытал, когда объявили, что Майкл Джордан присоединится к нашей телевизионной команде. Для меня большая честь быть вместе с ним в одной команде. Как-то его «Уизардс» пытались меня выменять, но вот сейчас точно пришел подходящий момент для объединения. Жду с нетерпением», – заявил экс-игрок НБА и эксперт.