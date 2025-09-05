  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Голден Стэйт» стал первой командой в истории женской НБА, пробившейся в плей-офф в свой дебютный сезон
«Голден Стэйт» стал первой командой в истории женской НБА, пробившейся в плей-офф в свой дебютный сезон

«Валькирис» стали авторами уникального достижения.

Обыграв в сегодняшнем матче «Даллас» (84:80), «Голден Стэйт» гарантировал себе место в плей-офф сезона-2025. 

Команда стала первой в истории лиги, кому удалось выйти в решающую стадию в свой дебютный сезон.

Победа над «Уингс» стала для «Валькирис» пятой подряд и 23-й в текущем розыгрыше чемпионата при 18 поражениях.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети женской НБА
