«Голден Стэйт» стал первой командой в истории женской НБА, пробившейся в плей-офф в свой дебютный сезон

«Валькирис» стали авторами уникального достижения.

Обыграв в сегодняшнем матче «Даллас» (84:80), «Голден Стэйт» гарантировал себе место в плей-офф сезона-2025.

Команда стала первой в истории лиги, кому удалось выйти в решающую стадию в свой дебютный сезон.

Победа над «Уингс» стала для «Валькирис» пятой подряд и 23-й в текущем розыгрыше чемпионата при 18 поражениях.