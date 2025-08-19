Curry Brand представил вторую модель именных кроссовок Де’Аарона Фокса

Новая модель кроссовок Фокса поступит в продажу 22 августа.

Curry Brand объявил о выпуске второй именной модели звезды «Сан-Антонио » Де’Аарона Фокса – Fox 2. Обувь в расцветке Curry World Tour будет доступна для покупки в магазинах Under Armour и партнеров бренда по цене 120 долларов. Это лишь первая из многих расцветок Fox 2, запланированных к выпуску в следующем году.

На подошве кроссовок выгравированы имена жены и детей Фокса (Реси, Рейн и Поппи) и дата его рождения (20.12.1997) римскими цифрами.