Curry Brand представил вторую модель именных кроссовок Де’Аарона Фокса
Новая модель кроссовок Фокса поступит в продажу 22 августа.
Curry Brand объявил о выпуске второй именной модели звезды «Сан-Антонио» Де’Аарона Фокса – Fox 2. Обувь в расцветке Curry World Tour будет доступна для покупки в магазинах Under Armour и партнеров бренда по цене 120 долларов. Это лишь первая из многих расцветок Fox 2, запланированных к выпуску в следующем году.
На подошве кроссовок выгравированы имена жены и детей Фокса (Реси, Рейн и Поппи) и дата его рождения (20.12.1997) римскими цифрами.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
