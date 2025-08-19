Фото
7

Curry Brand представил вторую модель именных кроссовок Де’Аарона Фокса

Новая модель кроссовок Фокса поступит в продажу 22 августа.

Curry Brand объявил о выпуске второй именной модели звезды «Сан-Антонио» Де’Аарона Фокса – Fox 2. Обувь в расцветке Curry World Tour будет доступна для покупки в магазинах Under Armour и партнеров бренда по цене 120 долларов. Это лишь первая из многих расцветок Fox 2, запланированных к выпуску в следующем году.

На подошве кроссовок выгравированы имена жены и детей Фокса (Реси, Рейн и Поппи) и дата его рождения (20.12.1997) римскими цифрами.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?2745 голосов
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Сергей Белозерцев
кроссовки
logoДе'Аарон Фокс
logoСан-Антонио
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энджел Риз: «Хочу, чтобы мои кроссовки носили повсюду, как «Джорданы»
518 августа, 16:59Фото
Фоксу отвалили грузовичок денег – как Дончичу. Претендент на худший контракт лиги?
415 августа, 20:15
Puma представила пятую именную модель кроссовок Ламело Болла
155 августа, 07:35Фото
Главные новости
Никил Александер-Уокер: «Хочу войти в Топ-5 двусторонних игроков»
29 минут назад
«Майами» не намерен «сливать» сезоны и всегда будет бороться за максимально возможное количество побед при нынешнем руководстве (Miami Herald)
239 минут назад
Дрю Смит: «Перейду к тренировкам 5 на 5 в ближайшие несколько недель»
сегодня, 08:15
Вассилис Спанулис: «Конечно, мы совсем другая команда с Яннисом Адетокумбо»
сегодня, 07:48
Василие Мицич провел тренировку со сборной и должен сыграть против Словении
сегодня, 07:01
Йокич, Адетокумбо и Дончич – лидеры Топ-10 игроков НБА на Евробаскете-2025 по версии ESPN
9сегодня, 06:57
Стеф Карри стал консультантом Google
3сегодня, 06:45
Деджонте Мюррэй забивает сверху через 6 месяцев после разрыва ахиллова сухожилия
3сегодня, 06:30Видео
Товарищеские матчи. Сербия сыграет со Словенией, Испания встретится с Германией и другие матчи
сегодня, 06:11
Джейк Фишер: «Кингз» – единственный вариант для Расселла Уэстбрука, если он вообще будет в НБА в следующем сезоне»
2сегодня, 05:16
Ко всем новостям
Последние новости
Звезда АБА Лэрри Джонс умер в 82 года
4сегодня, 07:30
Родиону Куруцу потребуется операция на пятке, форвард пропустит Евробаскет
1сегодня, 07:16
Адем Бона получил небольшую травму в товарищеском матче с Литвой
сегодня, 05:59Видео
Алперен Шенгюн набрал 25 очков в победном товарищеском матче с Литвой
1сегодня, 05:45Видео
Лэнс Стивенсон чуть не подрался с Гленом Райсом после полуфинала BIG3
1сегодня, 05:30Видео
Баскетбольный турнир на Олимпиаде-2028 начнется за 2 дня до церемонии открытия
сегодня, 04:40
Келси Плам принесла «Спаркс» победу над «Далласом» броском под сирену
сегодня, 04:15Видео
«Майами» подписал негарантированный контракт с Джамиром Янгом
вчера, 19:13
Джо Баррер станет главным тренером фарм-клуба «Нового Орлеана»
вчера, 18:10
«Црвена Звезда» рассталась с Бранко Лазичем после 14 сезонов
вчера, 16:16