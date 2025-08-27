0

Андрей Ватутин: «Никто из НБА не будет вдолгую инвестировать в европейский баскетбол»

Андрей Ватутин высказался о европейской лиге под эгидой НБА.

«Россия и ЦСКА на сегодня не входят в круг интересов НБА, и к нам по этой теме никто не обращался. В целом по проекту высказался бы таким образом. Желание НБА запустить новую лигу остается неизменным, но сроки реализации проекта могут корректироваться. НБА никуда не торопится, терпеливо изучает рынок, проводит встречи с возможными кандидатами, как командами, так и городами.

По моей оценке, аналогичный проект НБА в Африке оправдал далеко не все ожидания, поэтому вторая попытка «зайти» на другой континент будет очень взвешенной. Никто из НБА не будет вдолгую инвестировать в европейский баскетбол, в идеале хотят создать модель соревнования под своим брендом и преимущественно за европейские деньги.

Евролига переживает непростые времена, основная проблема – поиск единства клубов. Через год завершается десятилетнее лицензионное соглашение, и не все клубы на сегодня готовы его продлевать, держа в уме проект НБА. Мы искренне надеемся, что всем удастся найти точки соприкосновения. Здесь очень важно сохранить европейскую специфику, не уходить в крайности. На наш взгляд, Евролига на протяжении многих лет двигалась в правильном направлении, заметно развивалась и достигала серьезных результатов. Не хотелось бы растерять все это», – сказал президент ЦСКА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы под эгидой НБА
