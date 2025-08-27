5

Андрей Ватутин: «Скорее состоится встреча со снежным человеком, чем УСК ЦСКА будет достроен»

Андрей Ватутин оценил перспективы продолжения стройки УСК ЦСКА.

- В нашем декабрьском интервью вы сказали: «Если недостроенная арена в таком состоянии простоит зиму, ее проще будет снести». Похоже, что строители в итоге ничего не предпринимали. Какова ситуация с УСК сейчас? Есть ли какие-то перспективы продолжения стройки?

– Есть известная байка про возможность встретить на улице снежного человека, которая, как известно, составляет 50 на 50. Так вот, мне представляется, что скорее такая встреча состоится, чем УСК ЦСКА будет достроен.

Много раз говорил о причинах подобной ситуации, нет нужды повторяться. Здание было построено примерно на 30 процентов, и работы не только не идут уже более года, но и не была проведена необходимая консервация. Очень жаль затраченных средств и усилий «Норникеля». Наш собственник делал все возможное для возведения объекта и его спасения, когда возникли препятствия.

К сожалению, добиться результата пока не удается. Лучшее, как известно, враг хорошего, и мне очень жаль, что в свое время было принято решение о сносе УСК. Назад ходов, увы, нет. Остается надеяться на чудо или чью-то добрую волю закончить стройку.

- Уже привыкли жить на три локации? Это тяжело для бюджета клуба?

– Привыкнуть привыкли, но легче от этого не становится. Это, безусловно, ведет к дополнительным затратам, в том числе и временным, которые порой не измеришь деньгами. К тому же нам добавляет сложностей загруженность «Мегаспорта», где огромное количество матчей и тренировок проводит хоккейный «Спартак», плюс немало других культурно-спортивных мероприятий.

В нынешнем сезоне может сложиться так, что на основной арене мы проведем лишь половину домашних матчей - остальные вынужденно придется смещать в Крылатское. Других подходящих нам арен в Москве, к сожалению, нет. Те немногие, которые есть, имеют аналогичные сложности с расписанием, – сказал президент ЦСКА.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3638 голосов
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАндрей Ватутин
logoЦСКА
logoЕдиная лига ВТБ
УСК ЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Ватутин: «Никто из НБА не будет вдолгую инвестировать в европейский баскетбол»
вчера, 13:12
Андрей Ватутин о назначении Антона Юдина: «Хорошая новость для Единой лиги ВТБ, к матчам «Локомотива» добавится интереса»
9 июля, 19:08
Олег Бартунов назначен главным тренером ЦСКА-2
19 июля, 07:59
Никита Михайловский покинул ЦСКА
2229 июня, 09:50
Главные новости
Тайрон Лю: «Кавай хочет играть через боль, но мы должны его защищать»
2вчера, 20:59
Женская НБА. «Атланта» примет «Лас-Вегас», «Даллас» – «Коннектикут»
вчера, 20:53
Дон Стэйли: «Если бы «Никс» предложили мне должность главного тренерв, мне пришлось бы согласиться»
3вчера, 20:50
Роб Пелинка: «Возможность увидеть Луку Дончича своими глазами стоила того, чтобы лететь через весь океан»
3вчера, 20:22
Сербия одержала самую крупную победу на Евробаскете в истории команды
2вчера, 20:10
Евробаскет-2025. Групповой этап. Турция начала турнир с победы над Латвией, Сербия разобралась с Эстонией и другие результаты
96вчера, 19:57
Лука Дончич: «Всегда представлял свою страну, несмотря ни на что»
вчера, 19:28
На Спортсе’’ – голосование за 25 лучших игроков НБА XXI века. Выбираем вместе с вами
8вчера, 18:55
Дэрил Мори: «Джеймс Харден лучше скорер, чем Майкл Джордан»
18вчера, 18:53
«Я не так хорош, как он, но близок к нему». Шакил О′Нил рассказал, как перестал бояться Майкла Джордана
вчера, 18:29
Ко всем новостям
Последние новости
28 очков Лаури Маркканена помогли Финляндии вырвать победу у Швеции
вчера, 20:40
Дуэйн Уэйд о Майкле Бизли: «Он, пожалуй, самый талантливый игрок вне НБА»
вчера, 20:16
Кристапс Порзингис об Алперене Шенгюне: «Он как маленький Йокич»
1вчера, 19:20
Руководитель НБА о Джонатане Куминге: «Пол Джордж оказался в похожей ситуации, когда пришел в «Индиану»
вчера, 19:13
В Далласе переместили билборд с Дончичем из-за слишком близкого расположения к арене
1вчера, 18:26
Тайрон Лю о Брэдли Биле: «Его защита раскрывается против сильных соперников»
вчера, 18:20
Егор Дёмин: «Постараюсь доказать на площадке, что выбор «Бруклина» был правильным»
вчера, 17:43
Шредер о Вагнере: «Мы выигрываем медали благодаря ему»
1вчера, 17:15
Владелец «Сакраменто» посетил матч между Германией и Черногорией
1вчера, 16:41Фото
Деандре Джордан о приветствии с Йокичем: «Брат, это сербская традиция, а ты – чернокожий серб»
4вчера, 16:35