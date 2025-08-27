Андрей Ватутин: «Скорее состоится встреча со снежным человеком, чем УСК ЦСКА будет достроен»

Андрей Ватутин оценил перспективы продолжения стройки УСК ЦСКА.

- В нашем декабрьском интервью вы сказали: «Если недостроенная арена в таком состоянии простоит зиму, ее проще будет снести». Похоже, что строители в итоге ничего не предпринимали. Какова ситуация с УСК сейчас? Есть ли какие-то перспективы продолжения стройки?

– Есть известная байка про возможность встретить на улице снежного человека, которая, как известно, составляет 50 на 50. Так вот, мне представляется, что скорее такая встреча состоится, чем УСК ЦСКА будет достроен.

Много раз говорил о причинах подобной ситуации, нет нужды повторяться. Здание было построено примерно на 30 процентов, и работы не только не идут уже более года, но и не была проведена необходимая консервация. Очень жаль затраченных средств и усилий «Норникеля». Наш собственник делал все возможное для возведения объекта и его спасения, когда возникли препятствия.

К сожалению, добиться результата пока не удается. Лучшее, как известно, враг хорошего, и мне очень жаль, что в свое время было принято решение о сносе УСК. Назад ходов, увы, нет. Остается надеяться на чудо или чью-то добрую волю закончить стройку.

- Уже привыкли жить на три локации? Это тяжело для бюджета клуба?

– Привыкнуть привыкли, но легче от этого не становится. Это, безусловно, ведет к дополнительным затратам, в том числе и временным, которые порой не измеришь деньгами. К тому же нам добавляет сложностей загруженность «Мегаспорта», где огромное количество матчей и тренировок проводит хоккейный «Спартак», плюс немало других культурно-спортивных мероприятий.

В нынешнем сезоне может сложиться так, что на основной арене мы проведем лишь половину домашних матчей - остальные вынужденно придется смещать в Крылатское. Других подходящих нам арен в Москве, к сожалению, нет. Те немногие, которые есть, имеют аналогичные сложности с расписанием, – сказал президент ЦСКА.