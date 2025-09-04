1

Юсуф Нуркич: «Евробаскет больше похож на «Мартовское безумие», чем на плей-офф НБА»

Боснийский центровой объяснил, чем Евробаскет отличается от плей-офф НБА.

«Вот почему лично для меня Евробаскет такой интересный турнир. Никогда не знаешь, что произойдет, особенно с учетом влияния разницы в счете.

Иногда одно очко может все решить. Люди злятся из-за очков, набранных в концовке, когда исход матча вроде бы уже решен. Но именно эти очки могут помочь пройти дальше.

Это не похоже на плей-офф НБА. Нет. Здесь все решает одна игра. Это больше похоже на Мартовское безумие, а не на серию плей-офф», – поделился 31-летний баскетболист.

Сборная Боснии и Герцоговины обыграла Грузию со счетом 84:76 и впервые с 1993 года преодолела групповой этап Евробаскета.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
