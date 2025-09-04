Разыгрывающий «Вашингтона» Карлтон Кэррингтон вскоре станет клиентом агентства Рича Пола
Перспективный защитник «Уизардс» станет клиентом агентства Klutch Sports.
Агентство известно заключением максимальных контрактов для своих клиентов, включая Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.
Ожидается, что смена представительства укрепит позиции игрока в «Вашингтоне», где он считается одним из ключевых для построения успешной команды будущего и, вероятно, станет стартовым разыгрывающим в новом сезоне.
Карлтон Кэррингтон был выбран под 14 номера на драфте 2024 года. В своем дебютном сезоне игрок провел 82 игры и набирал в среднем 9,8 очка, 4,2 подбора и 4,4 передачи.
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости