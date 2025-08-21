0

Дэвид Вантерпул: «Карлтон Кэррингтон – настоящий боец. Никогда не сдается»

Дэвид Вантерпул высоко оценивает перспективы молодого игрока «Уизардс».

Карлтон Кэррингтон был выбран 14-м на драфте-2024 и набирал 9,8 очка, 4,2 подбора и 4,4 передачи за 30 минут в среднем в первом сезоне в «Вашингтоне».

Ассистент главного тренера Дэвид Вантерпул провел летнюю программу для молодежи клуба и выделил 20-летнего разыгрывающего.

«Это межсезонье позволило прокачать и ускорить нашу программу развития, перевести теорию в практику.

Очень воодушевлен ростом Кэррингтона. Он настоящий боец, воплощает в себе жесткость, устойчивость, рабочую этику.

Никогда не сдается. Он будет основой будущего команды», – заявил Вантерпул.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Сайт инсайдера Брэндона «Scoop B» Робинсона
logoВашингтон
logoКарлтон Кэррингтон
logoНБА
Дэвид Вантерпул
