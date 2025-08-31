Клэй Томпсон: «Кайри Ирвинг – самый жесткий парень, которого я когда-либо опекал»
Клэй Томпсон высказался о партнере по команде Кайри Ирвинге.
«Безумно рад, что стал его партнером по команде. Мы можем многое обсуждать, вместе стараться продолжить нашу последнюю главу в лиге и укрепить наше наследие.
Мы вместе пришли в лигу, на одном драфте, в 2011 году, и я очень уважаю Кайри. Он самый жесткий парень, которого я когда-либо опекал. Он стоит в одном ряду с Леброном, Дюрэнтом и Кобе. У него нет слабых мест», – сказал атакующий защитник «Далласа».
Опубликовал: Геннадий Ильин
