Клэй Томпсон: «Кайри Ирвинг – самый жесткий парень, которого я когда-либо опекал»

Клэй Томпсон высказался о партнере по команде Кайри Ирвинге.

«Безумно рад, что стал его партнером по команде. Мы можем многое обсуждать, вместе стараться продолжить нашу последнюю главу в лиге и укрепить наше наследие.

Мы вместе пришли в лигу, на одном драфте, в 2011 году, и я очень уважаю Кайри . Он самый жесткий парень, которого я когда-либо опекал. Он стоит в одном ряду с Леброном, Дюрэнтом и Кобе. У него нет слабых мест», – сказал атакующий защитник «Далласа ».