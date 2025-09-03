Джаред Маккейн рассчитывает провести полноценные сборы с «Сиксерс»
Джаред Маккейн близок к возвращению в строй.
21-летний защитник «Филадельфии» был фаворитом на звание лучшего новичка прошлого сезона до разрыва мениска. Маккейн набирал 15,3 очка, 2,4 подбора и 2,6 передачи за 25,7 минуты в 23 матчах.
Баскетболист намерен провести полноценные сборы с командой перед следующим чемпионатом.
«Иду по графику. Еще не получил от медиков полного разрешения, но обязательно получу и присоединюсь к команде», – заявил Маккейн.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
