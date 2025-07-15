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Пол Джордж перенес артроскопическую операцию на колене после травмы, полученной на тренировке

Форвард «Филадельфии» прошел через медицинскую процедуру.

«Сиксерс» сообщили, что Полу Джорджу была проведена артроскопическая операция на левом колене для лечения травмы, которую игрок заработал во время недавней тренировки.

Теперь Джордж начнет программу реабилитации, а его состояние будет оценено снова перед началом тренировочного лагеря в сентябре.

35-летний форвард в последние годы сталкивался с множеством травм и сыграл всего 41 матч в прошлом сезоне из-за проблем с пахом, пальцем руки и коленом. Это уже пятый раз за последние шесть лет, когда он провел менее 60 игр за сезон.

Кроме того, Джордж в среднем набирал всего 16,2 очка за игру – его худший показатель за последние десять лет. Для него сезон завершился в марте после инъекций в левую приводящую мышцу и левое колено.

Девятикратный участник Матча всех звезд НБА вступает во второй год четырехлетнего контракта с «Филадельфией» на сумму 212 миллионов долларов, подписанного прошлым летом.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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