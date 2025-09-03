Джонатан Куминга продолжает ориентироваться на квалификационное предложение «Уорриорз» в качестве основного варианта продолжения карьеры
«Голден Стэйт» и Джонатан Куминга не могут договориться.
По сообщению NBC Sports, стороны остаются на своих переговорных позициях и далеки от какого-либо компромисса.
Форвард рассматривает квалификационное предложение на 7,9 миллиона с правом вето на обмен по умолчанию в качестве своего основного варианта.
«Уорриорз» не отступают от своего оффера на 2 года и примерно 45 миллионов с опцией команды на второй сезон и отказом игрока от права вето на первый.
Разные обозреватели считают, что добавление 3-го года к предложению или замена опции команды на опцию игрока могли бы привести к подписанию контракта.
