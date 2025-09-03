36 очков Гершона Ябуселе помогли Франции обыграть сборную Польши
Великолепная игра форварда «Никс» принесла сборной Франции победу над Польшей.
Гершон Ябуселе набрал рекордные для себя 36 очков и обеспечил Франции победу над Польшей со счетом 83:76.
Форвард «Нью-Йорка» провел почти 36 минут на площадке, реализовав 12 из 19 бросков, включая шесть трехочковых.
Франция имела отрыв семь очков в первой четверти и девять во второй, но сборная Польши каждый раз возвращалась в матч.
Решающий рывок 9:0, в котором Ябуселе набрал семь очков подряд, позволил французам выйти вперед более чем на десять очков и удержать победу.
Франция и Польша обеспечили себе выход в плей-офф, имея по 3 победы и 1 поражение.
