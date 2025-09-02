Юсуф Нуркич об отсутствии Янниса: «Это почти ничего не изменило»

Центровой Боснии объяснил, почему отсутствие Адетокумбо не изменило их игру.

«Это почти ничего не изменило. У нас остались те же матч-апы в атаке и защите. Неважно, кто играет – дисциплина всегда должна быть одинаковая», – заявил Нуркич.

Сборная Боснии и Герцеговины обыграла Грецию со счетом 80:77. Юсуф Нуркич стал лидером своей команды, набрав 18 очков и сделав 10 подборов.

Яннис Адетокумбо не принимал участие в этой игре из-за дискомфорта в колене.