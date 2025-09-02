1

Юсуф Нуркич об отсутствии Янниса: «Это почти ничего не изменило»

Центровой Боснии объяснил, почему отсутствие Адетокумбо не изменило их игру.

«Это почти ничего не изменило. У нас остались те же матч-апы в атаке и защите. Неважно, кто играет – дисциплина всегда должна быть одинаковая», – заявил Нуркич.

Сборная Боснии и Герцеговины обыграла Грецию со счетом 80:77. Юсуф Нуркич стал лидером своей команды, набрав 18 очков и сделав 10 подборов.

Яннис Адетокумбо не принимал участие в этой игре из-за дискомфорта в колене.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
logoсборная Греции
logoЯннис Адетокумбо
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Боснии и Герцеговины
logoЮсуф Нуркич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евробаскет-2025. Сборная Грузии разгромила Кипр, Италия вырвала победу у Испании и другие матчи
87вчера, 20:30
Вассилис Спанулис о поражении от Боснии: «Это хороший урок на будущее»
4вчера, 15:45
Яннис Адетокумбо пропустит матч с Боснией и Герцеговиной
4вчера, 11:48
Главные новости
Дрэймонд Грин и Лука Дончич больше всего жалуются арбитрам по мнению Де’Аарона Фокса
12 минут назад
Евробаскет-2025. Финляндия сыграет с Германией, Турция встретится с Сербией и другие матчи
225 минут назад
Новицки – Флэггу: «Учись у ветеранов, но найди свой подход, режим и стиль лидерства»
29 минут назад
Гершон Ябуселе о 36 очках: «Тренер и партнеры попросили меня чаще брать игру на себя»
44 минуты назад
Леброн Джеймс побреет налысо стримера Кая Сената
2сегодня, 08:37
Светислав Пешич: «Игра с Турцией покажет наш нынешний уровень»
сегодня, 08:30
Пол Пирс: «Поставил бы на последний сезон Леброна Джеймса. Его время пришло»
6сегодня, 07:59
Эргин Атаман: «Алперен Шенгюн вышел на элитный уровень. Турция может доминировать в Европе следующие 5-6 лет»
сегодня, 07:46
Джанмарко Поццекко: «0:13 были полным провалом. Но мы не сдались»
1сегодня, 07:15
Джаред Маккейн рассчитывает провести полноценные сборы с «Сиксерс»
сегодня, 07:10
Ко всем новостям
Последние новости
Владимир Гомельский о скандале на расовой почве: «Дуракам и хамам не удастся испортить игры Евробаскета!»
1сегодня, 08:22
Член Зала славы имени Нейсмита тренер Джордж Равелинг умер в возрасте 88 лет
сегодня, 07:35
Всеволод Ищенко перенесет операцию и пропустит начало регулярного сезона Лиги ВТБ
сегодня, 06:59
«Пеликанс» просмотрят форварда Гаррисона Брукса
сегодня, 04:25
Лука Дончич подарил кроссовки Лукасу Подольски
2вчера, 20:49Фото
Майкл Портер: «Хотел бы, чтобы девушка убирала дом, занималась детьми и готовила»
10вчера, 20:36
Франк Ниликина продлил контракт с «Партизаном»
вчера, 19:08
Гэри Пэйтон II запускает лигу по скейтбордингу
1вчера, 17:44
Пэт Райли о Микки Арисоне: «Он спас мою тренерскую карьеру»
вчера, 15:20
«Уникаха» продлила контракт с центровым Дэвидом Кравишем
вчера, 13:35