Яннис Адетокумбо пропустит матч с Боснией и Герцеговиной
Лидер греков не поможет команде в игре с боснийцами.
Яннис Адетокунбо почувствовал дискомфорт в колене и не примет участия в сегодняшнем матче.
Адетокумбо также пропустил первую игру Греции на турнире против Кипра – тогда это было связано с тем, что грекам предстояло провести две игры за два дня.
На данный момент Адетокумбо принял участие в двух из четырех матчей сборной на Евробаскете, набирая в среднем 29 очков, 7,5 подбора, 3 передачи и 1,5 перехвата.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
