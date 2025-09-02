4

Яннис Адетокумбо пропустит матч с Боснией и Герцеговиной

Лидер греков не поможет команде в игре с боснийцами.

Яннис Адетокунбо почувствовал дискомфорт в колене и не примет участия в сегодняшнем матче.

Адетокумбо также пропустил первую игру Греции на турнире против Кипра – тогда это было связано с тем, что грекам предстояло провести две игры за два дня.

На данный момент Адетокумбо принял участие в двух из четырех матчей сборной на Евробаскете, набирая в среднем 29 очков, 7,5 подбора, 3 передачи и 1,5 перехвата.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoЯннис Адетокумбо
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Греции
logoсборная Боснии и Герцеговины
