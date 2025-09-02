4

Вассилис Спанулис о поражении от Боснии: «Это хороший урок на будущее»

Главный тренер сборной Греции прокомментировал поражение от Боснии.

«Мы начали очень хорошо, но во второй четверти потеряли самообладание. Перестали играть так, как нужно.

Обычно такая нервозность проявляется в играх на вылет, так что это хороший урок на будущее.

Когда теряешь голову на площадке, то теряешь концентрацию, а вместе с ней и энергию. Именно это выбило нас из игры.

Но каждое поражение на групповом этапе, которое не критично для дальнейшего продвижения – это шанс исправиться в будущем», – заявил Спанулис.

В своем четвертом матче на Евробаскете Греция уступила сборной Боснии и Герцоговины со счетом 77:80.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
сборная Греции
Вассилис Спанулис
Евробаскет-2025
сборная Боснии и Герцеговины
