  • «Открываешь страницу, а там здоровенная какаха». Брайан Шоу рассказал очередную туалетную историю о Шакиле О′Ниле
7

«Открываешь страницу, а там здоровенная какаха». Брайан Шоу рассказал очередную туалетную историю о Шакиле О′Ниле

О′Нил прикалывался и над Шоу тоже.

«У нас в туалетных кабинках лежали разные журналы. И если ты занимаешь кабинку рядом с Шаком, который сидит там «по-большому», для него обычным делом было взять какой-нибудь журнал и сказать: «Би Шоу, чувак, ты посмотри на эту тачку на 46-й странице! Мне надо взять себе такую же». 

А потом он просовывал этот журнал под перегородкой тебе. Ты открываешь его на 46-й странице, а там здоровенная какаха», – рассмеявшись, рассказал Шоу.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Byron Scott’s Fast Break
logoШакил О′Нил
logoНБА
Брайан Шоу
