Клемен Препелич раскритиковал поступок Сильвена Франсиско в концовке матча Словения – Франция

Клемен Препелич отметил бойцовский характер Франсиско, но осудил его поступок.

«Я играл с Франсиско в «Метрополитане», когда он был еще совсем молод. С тех пор он вырос и как игрок и как профессионал, но его поступок в конце матча был крайне неуважительным.

У Сильвена всегда был бойцовский характер: он очень талантливый, трудолюбивый и прошел большой путь. Я рад видеть, как он развился и взял карьеру в свои руки. Но то, что он сделал в конце игры, было непрофессионально.

Делать что-то подобное после того, как ты набрал 30 очков и провел отличный матч – это совсем не достойно. Но он осознает это, и уверен, такого больше не повторится», – заключил 32-летний словенский защитник.

На последней секунде матча Словения – Франция Сильвен Франсиско забросил лэй-ап без сопротивления, вызвав потасовку.