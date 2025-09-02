0

Стефан Йович: «Моя задача – показать молодым парням, что значит эта форма»

Новый капитан сборной Сербии рассказал о своей миссии в команде.

«Быть капитаном – большая честь, но моя роль с ЧМ-2023 изменилась. Теперь моя задача – показать молодым парням, что значит эта форму, и привить им наши ценности. А также выжать из каждого максимум», – заявил 34-летний защитник.

Стефан Йович стал капитаном сборной Сербии после травмы Богдана Богдановича.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
