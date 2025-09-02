12

Рокас Йокубайтис закончил выступления на Евробаскете из-за травмы колена

24-летний лидер литовцев больше не сможет помочь команде.

Согласно информации BasketNews, Рокас Йокубайтис получил травму передней крестообразной связки и мениска левого колена. Игрок, как ожидается, отправится в Мюнхен для дальнейших обследований у медицинского штаба «Баварии».

Из заявления федерации баскетбола Литвы следует, что Йокубайтис пропустит не менее 6 месяцев.

Разыгрывающий провел 26,5 минуты на паркете в матче против Финляндии, набрав 16 очков, 9 передач и 2 подбора, но в 4-й четверти неудачно приземлился и улегся на паркет у скамейки запасных после замены. После этого он отправился в раздевалку с помощью персонала команды.

Йокубайтис проводил выдающийся турнир – в среднем за 24 минуты он набирал 17,3 очка (55,6% из-за дуги), 2,5 подбора, 8,5 передачи и 1,5 перехвата.

