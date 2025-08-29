Сборная Литвы установила рекорд Евробаскета по результативным передачам (35)

Сборная Литвы добилась очередного достижения.

В разгромном матче против Черногории (94:67) литовцы установили новый рекорд Евробаскета по результативным командным передачам – 35.

Главным автором достижения стал Рокас Йокубайтис, оформивший дабл-дабл за 22,5 минуты. На его счету 21 очко (9 из 16 с игры, 2 из 2 из-за дуги), 12 передач и 3 перехвата.

В первом матче чемпионата литовцы установили рекорд по подборам (57).

Подробная статистика турнира ведется с 1995 года.