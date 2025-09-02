1

Светислав Пешич: «Как мы можем изменить наши амбиции? Нас за это расстреляют»

По мнению Пешича, отсутствие Богдановича не меняет ожидания сборной Сербии.

«Ну, как мы можем изменить наши амбиции? Нас за это расстреляют. Мы знаем, откуда мы родом. Амбиции не меняются ни с Богдановичем, ни без него. Сейчас мы сосредоточены только на подготовке к матчу с Турцией. Это не здорово, но что мы можем поделать? Большие ожидания не всегда хороши. Я говорю это не вам, а своим игрокам через эту пресс-конференцию. Даже реалистичных целей трудно достичь. Лучший способ – не иметь огромных ожиданий. И у нас их нет», – сказал тренер.

Капитан сборной Сербии Богдан Богданович больше не сможет помочь команде на Евробаскете из-за разрыва подколенного сухожилия.

Сербы выиграли все четыре своих матча в группе А. Их следующим соперником станет сборная Турции, которая также идет без поражений.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
logoсборная Сербии
Светислав Пешич
logoЕвробаскет-2025
