Лука Банки: «Почему не дать место в команде еще 3 игрокам на случай травм?»

Лука Банки пожаловался на травмы.

Артурс Жагарс и Кристерс Зорикс попали в список травмированных после матча с Португалией.

«Когда выбираешь 12 игроков, стараешься брать лучших. Не в идеале, а функционально. Надо учитывать и универсальность игроков. Приходится учитывать, что все бывает складывается дерьмово. К сожалению, именно так все и выглядит для нас. Причем постоянно.

Почему не разрешить еще 3 игрокам участвовать в турнире? Это удивительная возможность. И страховка на случай травм, готовые помощники.

2025 год, игры бэк-ту-бэк. Высокий уровень контактности. В одной группе у вас Порзингис, Кета , Шенгюн и Йокич. Уровень борьбы невероятен. Травмы весьма возможны», – рассудил главный тренер Латвии.