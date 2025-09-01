  • Спортс
Тайрон Лю об отказе «Лейкерс» в 2019 году: «Я был чемпионом и черным, должен был задать стандарты хорошего контракта»

Тайрон Лю рассказал о переговорах с «Лейкерс».

Специалисту предлагали место в Лос-Анджелесе в 2019 после ухода Люка Уолтона.

«Был бы счастлив тренировать «Лейкерс». Мечта.

Но они предложили мне короткое соглашение. 3 года, а я хотел 5. Они ориентировались на контракт Леброна Джеймса.

Зарплата была маленькой. Не для меня лично, но для подобной позиции, для будущего. Это вопрос прецедента, как с профсоюзом игроков. Если принимаешь плохие условия, дальше всем будут предлагать такие же. Я был чемпионом и черным, должен был установить стандарты. Если бы я подписал плохой контракт, всем остальным достались бы такие же.

Мне не давали права набрать свой тренерский штаб. Пришлось бы отказаться от своих парней, они собирались выбрать ассистентов сами.

Так что эти условия меня не устраивали. Пришлось зарубить все на корню. Никаких обид, просто так сложилось», – заключил Лю.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Club Shay Shay
