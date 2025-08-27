«Енисей» подписал контракт с Алексеем Середой

Алексей Середа перешел в «Енисей».

20-летний форвард (212 см) провел прошлый сезон в системе «Локомотива-Кубань» и выступал в Единой молодежной лиге ВТБ (5 + 3,3 подбора за 13 минут) и в Суперлиге (1,5 + 1,2 подбора за 9 минут).

Середа получил многолетнее соглашение в красноярском клубе.

«С первых тренировок было видно, что он очень талантлив, мотивирован и хорошо воспринимает информацию. Пока у него недостаточно опыта для уровня Единой лиги ВТБ, но мы приложим все усилия, чтобы он начал помогать команде как можно скорее», – прокомментировал подписание главный тренер Йовица Арсич.