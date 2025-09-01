0

Тристан да Силва набрал 25 очков в разгромной победе Германии над Великобританией (120:57)

Германия продолжила беспроигрышную серию матчей.

4-я победа Германии (120:57) стала статистически выдающейся. 63 очка разницы – самое большое преимущество на турнире с 1969 года (Югославия – Швеция – 115:43).

120 очков – лучший результат с 1995 года (введение подробной статистики).

Самым результативным игроком матча стал форвард «Орландо» и сборной Германии Тристан да Силва. На его счету 25 очков (10 из 12 с игры, 5 из 7 из-за дуги), 5 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота.

Деннис Шредер набрал 19 очков и 5 передач. Франц Вагнер оформил дабл-дабл –  19 очков и 10 передач.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
logoсборная Великобритании
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Германии
logoДеннис Шредер
logoТристан да Силва
logoФранц Вагнер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евробаскет-2025. Германия разгромила Великобританию (120:57), Литва справилась с Финляндией и другие результаты
80вчера, 20:05
Йоханнес Фойгтманн пропустит матч против Великобритании из-за травмы
31 августа, 15:02
Германия – Великобритания – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евробаскет 2025, 1 сентября 2025
31 августа, 13:11Пользовательская новость
Главные новости
Клэй Томпсон о трениях в «Уорриорз»: «У нас случались стычки в команде. Но все понимали, что такое происходит на фоне желания победить»
14 минут назад
Никола Йович: «Очень удивился, когда «Хит» достался Якучионис, потому что думал, что его возьмут в топ-10»
24 минуты назад
Женская НБА. 27+11 Хэмби помогли «Лос-Анджелесу» одолеть «Сиэтл», «Миннесота» разгромила «Даллас» и другие результаты
147 минут назад
Тайриз Халибертон впервые после травмы на ахилле начал исполнять штрафные броски
51 минуту назадВидео
Василие Мицич, скорее всего, избежал серьезной травмы и сможет принять участие в игре с Турцией
вчера, 20:48
Марк Кьюбан: «Дети сейчас больше болеют за игроков, чем за команды. Соцсети изменят наш подход к продукту»
10вчера, 20:25
Евробаскет-2025. Германия разгромила Великобританию (120:57), Литва справилась с Финляндией и другие результаты
80вчера, 20:05
Василие Мицич ушел с площадки, получив сильный удар по ребрам
1вчера, 19:59Фото
Рокас Йокубайтис получил травму колена в матче с Финляндией
4вчера, 19:45Фото
Гершон Ябуселе: «Евролига становится лучше с каждым годом и уже не так далеко от НБА»
1вчера, 19:32
Ко всем новостям
Последние новости
Дрейк сфотографировался с женой Стефа Карри после концерта. Пост стал популярным в соцсетях
33 минуты назадФото
Эргин Атаман: «Наша главная цель – победить Сербию в финале»
вчера, 20:36
АЕК официально подтвердил контракт с Лукасом Лекавичюсом
вчера, 17:20Фото
Лука Дончич и Эдо Мурич продемонстрировали забавное упражнение
вчера, 15:45Видео
«Виртус» подписал 23-летнего центрового Алиу Диарра
вчера, 13:30Фото
Лукас Лекавичюс близок к переходу в греческий АЕК
вчера, 13:15
Марио Чалмерс: «Майами» нужен настоящий разыгрывающий. Хирро должен набирать очки»
вчера, 12:22
Дэмиан Лиллард подарил участникам своего тренировочного лагеря эксклюзивные кроссовки
2вчера, 11:43Фото
Тайрон Лю: «Каждый раз, когда у нас появлялся новый игрок Кобе хотел сыграть с ним один на один, чтобы показать: «Это моя команда»
вчера, 10:48
Новак Джокович: «Дал Богдановичу несколько советов, как восстановиться быстрее, но, похоже, на этот раз это не поможет»
1вчера, 10:26