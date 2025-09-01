Тристан да Силва набрал 25 очков в разгромной победе Германии над Великобританией (120:57)
Германия продолжила беспроигрышную серию матчей.
4-я победа Германии (120:57) стала статистически выдающейся. 63 очка разницы – самое большое преимущество на турнире с 1969 года (Югославия – Швеция – 115:43).
120 очков – лучший результат с 1995 года (введение подробной статистики).
Самым результативным игроком матча стал форвард «Орландо» и сборной Германии Тристан да Силва. На его счету 25 очков (10 из 12 с игры, 5 из 7 из-за дуги), 5 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота.
Деннис Шредер набрал 19 очков и 5 передач. Франц Вагнер оформил дабл-дабл – 19 очков и 10 передач.
