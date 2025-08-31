Йоханнес Фойгтманн пропустит матч против Великобритании из-за травмы

Сборная Германии сыграет без своего центрового в предстоящем матче Евробаскета.

Федерация баскетбола Германии официально сообщила, что центровой сборной Германии Йоханнес Фойгтманн вылетел в Мюнхен для дальнейшей диагностики и лечения травмированного колена.

Ожидается, что игрок вернется в расположение команды во вторник утром и пропустит матч с Великобританией в понедельник.

Фойгтманн провел две из трех игр Германии на этом Евробаскете, выходя в стартовом составе в каждом из них.