Йоханнес Фойгтманн пропустит матч против Великобритании из-за травмы
Сборная Германии сыграет без своего центрового в предстоящем матче Евробаскета.
Федерация баскетбола Германии официально сообщила, что центровой сборной Германии Йоханнес Фойгтманн вылетел в Мюнхен для дальнейшей диагностики и лечения травмированного колена.
Ожидается, что игрок вернется в расположение команды во вторник утром и пропустит матч с Великобританией в понедельник.
Фойгтманн провел две из трех игр Германии на этом Евробаскете, выходя в стартовом составе в каждом из них.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
