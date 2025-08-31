Джанмарко Поццекко был удален за то, что вышел на площадку, крича на своих игроков

Судьи удалили Джанмарко Поццекко во время матча против Боснии и Герцеговины.

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко был удален в третьей четверти матча Евробаскета-2025 против Боснии и Герцеговины.

Поццекко был недоволен ошибкой своих игроков в защите, которая позволила боснийцам забросить мяч в быстром отрыве. Крича на своих игроков, тренер вышел на площадку, за что получил второй технический фол и был удален.