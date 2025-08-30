Джанмарко Поццекко: «В НБА следят за Салиу Ньянгом»

Джанмарко Поццекко похвалил молодых игроков сборной Италии.

«Должен признать, Салиу Ньянг меня удивил, это правда. Мы знали, что он может быть хорош, но его нынешнее влияние на нас действительно очень помогает. Он точно знает, что ему нужно делать, и это именно то, что нам нужно. Я разговаривал с друзьями из НБА , все следят за ним, и это очень хорошо для нас.

Мухамет Диуф также чрезвычайно важен, он настоящий лидер, и всем он очень нравится. В этом бизнесе самое главное – любить друг друга. Нужно заслужить любовь ветеранов, и они ее заслужили. Ветеранам очень нравятся молодые игроки, и они помогают им», – сказал главный тренер сборной Италии.