1

Андре Роберсон: «У «Зенита» есть хорошие шансы сделать что-то особенное в этом сезоне»

Андре Роберсон поделился первыми впечатлениями от «Зенита».

- Какие у вас впечатления после первой тренировки?

– Отличные ребята. Действительно отличные парни, трудолюбивые, и я думаю, у нас есть хорошие шансы сделать что-то особенное в этом году. Очень приятно было со всеми познакомиться, но с нетерпением жду, чтобы узнать их получше.

- Сколько времени вам понадобилось, чтобы принять предложение от «Зенита»?

– Честно говоря, недолго. Мой агент все организовал, мы уладили несколько моментов – и вот я здесь.

- Почему вы выбрали номер 00? Что он значит?

– К сожалению, 21-й уже был занят. Это мой номер всю жизнь, но ничего страшного. Так что я выбрал 00 – у моего хорошего друга тоже этот номер. Получается, я еще и его представляю.

- Что бы вы хотели сказать болельщикам «Зенита»? Они скоро встретятся с вами, они очень ждут титулов.

– Жду встречи с вами. Надеюсь, в этом году мы сможем сделать что-то особенное. Мы планируем сделать что-то особенное – и завоевать оба кубка в чемпионате России. Цель – только победы, – сказал новобранец «Зенита».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
logoЗенит
logoАндре Роберсон
logoЕдиная лига ВТБ
