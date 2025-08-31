Товарищеский матч. «Зенит» обыграл «Мерсин» в Анталье

Сегодня «Зенит» провел первый товарищеский матч на сборе в Турции.

Петербургский «Зенит» одержал победу над турецким «Мерсином» в товарищеском матче в Анталье со счетом 84:82. 2 сентября «Зенит» сыграет с «Тюрк Телекомом», 4 сентября – с «Бешикташем». Товарищеский матч Мерсин – Зенит – 82:84 ЗЕНИТ : Пойтресс (16), Емченко (14).