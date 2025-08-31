Алекс Мумбру: «Меня выписали из больницы. С нетерпением жду встречи с командой в Риге»
Алекс Мумбру рассчитывает присоединиться к сборной Германии в Риге.
«Рад, что меня выписали из больницы. Чувствую себя значительно лучше, обо мне очень хорошо заботятся здесь, в отеле.
Рад, что команда показывает такие хорошие результаты, я в тесном контакте с тренерским штабом, которому полностью доверяю. С нетерпением жду встречи с командой в Риге», – сказал главный тренер сборной Германии.
25 августа Мумбру был госпитализирован в качестве меры предосторожности после острой инфекции. Германии предстоит провести в Тампере еще два матча группового этапа Евробаскета – против Великобритании и хозяйки турнира, Финляндии.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
