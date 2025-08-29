0

Алекс Мумбру может пропустить весь групповой этап Евробаскета

Главный тренер сборной Германии еще не готов вернуться на скамейку.

Оливер Путц, главный врач немецкой команды, заявил, что Алекс Мумбру может пропустить всю групповую стадию чемпионата Европы в Тампере.

«Тренеру уже лучше. Несколько дней до прилета в Финляндию он чувствовал себя неважно. После посадки в Тампере ему стало плохо. Затем его недомогание переросло в нечто более серьезное, и мы на скорой доставили его в больницу.

Там о нем позаботились. Потребовалось некоторое время, чтобы его состояние улучшилось. Большая благодарность моим коллегам; все проходит очень хорошо. Сейчас его состояние стабилизируется, и он идет на поправку. Необходимо было взять под контроль острое состояние в брюшной полости.

Все под контролем, и все будет хорошо. Возвращение может произойти быстро, но может и затянуться. Можно предположить, что в Тампере он уже не появится на скамейке. Мы должны подождать и посмотреть, как стабилизируется его состояние. Но ему разрешат смотреть игры сборной Германии.

Тот факт, что главный тренер выбывает непосредственно перед крупным турниром, – ситуация довольно новая. Но здоровье – прежде всего. Он это уже усвоил. Когда он будет готов, то снова отдаст всего себя», – заключил Путц.

