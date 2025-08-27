Александр Церковный опроверг информацию об интересе «Зенита» к Иффе Лундбергу

«Зенит» не вел переговоров по Иффе Лундбергу.

«У нас уже давно полностью сформирована задняя линия. Лундберг – качественный защитник, но его кандидатура нами даже не рассматривалась во время трансферной кампании. Думаю, наши болельщики уже привыкли, что каждое межсезонье «Зенит» стараниями инсайдеров «подписывает» два-три состава», – заявил генеральный директор клуба Александр Церковный.

Ранее сербское издание сообщило , что команда из Санкт-Петербурга является одним из претендентов на защитника «Партизана», который ищет новое место работы.