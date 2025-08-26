Джейлен Брансон: «Для кого-то успех – деньги. Для меня – чемпионство»
Разыгрывающий «Никс» объяснил, почему успех для него не измеряется деньгами.
«Все мои цели, по сути, командные. И это никогда не менялось. Поэтому, очевидно, моя главная цель – выиграть чемпионат НБА. Люди думают, что если ты зарабатываешь кучу денег – значит твоя карьера успешна. Для кого-то так и есть, но другим важно выигрывать титулы.
Пройти долгий путь и попытаться сталь лучше как баскетболист, при этом сделать все возможное, чтобы выиграть чемпионат. Мое определение успеха не изменилось», – сказал лидер «Нью-Йорка».
В июле 2024 года Брансон продлил контракт с «Никс» на четыре года и $156,5 млн. В прошлом сезоне он был выбран на Матч всех звезд и получил награду «Самый результативный игрок в клатче».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Джейлена Брансона и Джоша Харта
