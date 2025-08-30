Адис Бечирагич о Нуркиче: «Давление на него гораздо сильнее, чем на Евробаскете-2022»

Тренер Боснии Адис Бечирагич подчеркнул важность Юсуфа Нуркича для команды.

«Он самый опытный и лучший игрок команды. Настоящий лидер нашей сборной.

Давление на него гораздо сильнее, чем на Евробаскете-2022, потому что тогда Джон Роберсон и Джанан Муса играли в свой лучший баскетбол.

Сейчас Джон играет не так хорошо, Мусы нет, и из-за этого мы недосчитываемся около 30 очков и 10 передач.

Нам нужно найти способ это компенсировать, и один из вариантов – идеальная игра Нуркича », – добавил Бечирагич.