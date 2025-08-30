Тренер сборной Боснии и Герцеговины: «Грузия может стать главным сюрпризом Евробаскета»

Адис Бечирагич впечатлен уровнем стартовой пятерки сборной Грузии.

«Может, не все это заметили, но я сразу говорил: если не Босния, то именно Грузия станет главным сюрпризом турнира.

Да, у них короткая ротация, но стартовая пятерка может играть против кого угодно в Европе.

Для меня Грузия – лучшая команда на позициях 3, 4 и 5. Они умеют меняться в защите, играть один в один, и все это делает их очень трудными соперниками.

Торнике Шенгелия и другие ребята, которые выступали в НБА, – это очень сильные игроки. А Дуда Санадзе – отличный шутер. Так что их первая пятерка действительно топовая», – заявил Бечирагич.