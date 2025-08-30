0

Тренер сборной Боснии и Герцеговины: «Грузия может стать главным сюрпризом Евробаскета»

Адис Бечирагич впечатлен уровнем стартовой пятерки сборной Грузии.

«Может, не все это заметили, но я сразу говорил: если не Босния, то именно Грузия станет главным сюрпризом турнира.

Да, у них короткая ротация, но стартовая пятерка может играть против кого угодно в Европе.

Для меня Грузия – лучшая команда на позициях 3, 4 и 5. Они умеют меняться в защите, играть один в один, и все это делает их очень трудными соперниками.

Торнике Шенгелия и другие ребята, которые выступали в НБА, – это очень сильные игроки. А Дуда Санадзе – отличный шутер. Так что их первая пятерка действительно топовая», – заявил Бечирагич.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
Адис Бечирагич
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Грузии
logoТорнике Шенгелия
Дуда Санадзе
logoсборная Боснии и Герцеговины
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евробаскет-2025. 39+10 Йокича помогли Сербии победить Латвию, 39+8+9 Дончича не спасли Словению от проигрыша Франции, Германия взяла верх над Литвой и другие результаты
162вчера, 20:46
Юсуф Нуркич ответил на критику главного тренера: «25 очков за 14 минут – это довольно неплохая форма»
128 августа, 16:30
Сандро Мамукелашвили: «Яннис – зверь, но мой настрой будет таким же»
28 августа, 16:20
Тренер сборной Боснии и Герцеговины: «Юсуф Нуркич не в форме и едва волочит ноги»
511 августа, 15:59
Главные новости
Джеймс Харден без майки тренирует трехочковые с получения
449 минут назадВидео
Джереми Лин объявил о завершении карьеры
3сегодня, 04:52
Женская НБА. «Миннесота» разгромила «Коннектикут» , «Финикс» разобрался с «Нью-Йорком» и другие результаты
сегодня, 04:23
Евробаскет-2025. 39+10 Йокича помогли Сербии победить Латвию, 39+8+9 Дончича не спасли Словению от проигрыша Франции, Германия взяла верх над Литвой и другие результаты
162вчера, 20:46
Малик Ньюмэн вернулся в «Автодор»
вчера, 20:34
Давис Бертанс после поражения от Сербии: «Ошибка судей в конце матча была недопустимой»
вчера, 20:08
Светислав Пешич – журналисту: «Что это за вопросы? Давайте говорить о баскетболе»
вчера, 19:41
Вассилис Спанулис – грузинскому журналисту: «Я ожидал услышать вопрос о баскетболе»
вчера, 19:31
Лука Дончич о Сильвене Франсиско: «Разница очков может быть и важна, но мы пожали друг другу руки»
7вчера, 19:18
«Все очки важны, это Евробаскет». Игроки и тренер сборной Франции поддержали решение Сильвена Франсиско
6вчера, 18:57
Ко всем новостям
Последние новости
Майкл Портер уничтожил стримера PlaqueBoyMax в игре один на один
3 минуты назадВидео
«Это крайне неуважительно». Серджо Скариоло раскритиковал ФИБА за ночной допинг-тест сборной Испании
30 минут назад
Андрейс Гражулис выбыл до конца Евробаскета-2025 из-за травмы стопы
вчера, 21:06
Светислав Пешич о травме Богдана Богдановича: «Ждем результатов, посмотрим, что будет»
вчера, 20:43
Александер Секулич о поражении от Франции: «Мы контролировали игру 35 минут, но не в самый важный момент»
вчера, 20:35
Лука Дончич: «Будем продолжать бороться. Доказали, что способны на это»
вчера, 20:16
Адис Бечирагич о Нуркиче: «Давление на него гораздо сильнее, чем на Евробаскете-2022»
вчера, 20:02
Деннис Шредер: «Я полностью встраиваюсь в планы руководства «Кингз»
вчера, 19:35
Филип Петрушев: «Знаем, насколько ценен Никола Йокич, и стараемся помогать ему, чем можем»
вчера, 19:11
Джеди Осман о Алперене Шенгюне: «В следующих играх он точно сделает трипл-дабл – у нас нет сомнений»
вчера, 19:07