Юсуф Нуркич ответил на критику главного тренера: «25 очков за 14 минут – это довольно неплохая форма»

Юсуф Нуркич заявил, что судить о нем нужно по игре, а не по словам тренера.

После поражения от Черногории при подготовке к Евробаскету главный тренер сборной Адис Бечирагич публично раскритиковал свою звезду , заявив, что тот находится в плохой физической форме.

«Думаю, судить об этом можно после матча с Кипром или по подготовительным матчам. Если кто-то набирает 25 очков за 14 минут, мне кажется, это довольно неплохая форма.

По крайней мере, для меня эти слова тренера были игрой на публику. Но, как я уже сказал, судить обо мне можно по моей игре», – заявил центровой «Юты».

28 августа сборная Боснии и Герцеговины сыграет свой первый матч на Евробаскете против сборной Кипра.