Юсуф Нуркич ответил на критику главного тренера: «25 очков за 14 минут – это довольно неплохая форма»
Юсуф Нуркич заявил, что судить о нем нужно по игре, а не по словам тренера.
После поражения от Черногории при подготовке к Евробаскету главный тренер сборной Адис Бечирагич публично раскритиковал свою звезду, заявив, что тот находится в плохой физической форме.
«Думаю, судить об этом можно после матча с Кипром или по подготовительным матчам. Если кто-то набирает 25 очков за 14 минут, мне кажется, это довольно неплохая форма.
По крайней мере, для меня эти слова тренера были игрой на публику. Но, как я уже сказал, судить обо мне можно по моей игре», – заявил центровой «Юты».
28 августа сборная Боснии и Герцеговины сыграет свой первый матч на Евробаскете против сборной Кипра.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4354 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
