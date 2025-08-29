Лаури Маркканен обновил рекорд результативности Евробаскета-2025, набрав 43 очка в победной игре с Великобританией

Лаури Маркканен провел очередной результативный матч.

Форвард сборной Финляндии набрал 43 очка за 23,2 минуты на площадке. Маркканен реализовал 13 из 22 бросков с игры, 7 из 13 трехочковых и 10 из 11 штрафных. На его счету также 4 перехвата.

43 очка – рекордный показатель результативности в нынешнем турнире, форвард повторил свой лучший результат на Евробаскете с матча с Хорватией в 2022 году.

Среди финнов также выделился защитник Сасу Салин. В его активе 21 очко при 7 точных из 9 бросков из-за дуги, 5 подборов и 5 передач.

Финляндия выиграла у Великобритании со счетом 109:79 и идет без поражений.