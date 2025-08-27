«Миннесота» наняла Мэтью Колдуэлла на должность генерального директора
Мэтью Колдуэлл стал генеральным директором «Миннесоты».
«Тимбервулвз» заключили со специалистом контракт на 10 лет.
Колдуэлл перешел в «Миннесоту» из клуба НХЛ «Флорида» и стал первым крупным назначением новых владельцев клуба Марка Лора и Алекса Родригеса.
«Мы стремимся к тому, чтобы «Тимбервулвз» и «Линкс» установили новый стандарт качества в профессиональном спорте, и мы уверены, что Мэтью – именно тот лидер, который нужен для воплощения этой идеи в реальность», – говорится в заявлении владельцев команды.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
