«Миннесота» наняла Мэтью Колдуэлла на должность генерального директора

Мэтью Колдуэлл стал генеральным директором «Миннесоты».

«Тимбервулвз» заключили со специалистом контракт на 10 лет.

Колдуэлл перешел в «Миннесоту» из клуба НХЛ «Флорида» и стал первым крупным назначением новых владельцев клуба Марка Лора и Алекса Родригеса.

«Мы стремимся к тому, чтобы «Тимбервулвз» и «Линкс» установили новый стандарт качества в профессиональном спорте, и мы уверены, что Мэтью – именно тот лидер, который нужен для воплощения этой идеи в реальность», – говорится в заявлении владельцев команды.