Йонас Валанчюнас взял планку в 500 очков в Евробаскете, набрав 19+5 за 13 минут в матче с Черногорией

Йонас Валанчюнас добрался до значимой отметки по результативности.

Литовский центровой преодолел планку в 500 очков в рамках Евробаскета .

Валанчюнас провел всего 13,1 минуты на паркете в разгромном матче против Черногории (94:67), набрав при этом 19 очков и 5 подборов, и не выходил на площадку после перерыва.

На его счету теперь 512 очков за 43 матча в 6-м турнире с 2011 года.

Центровому не хватило 1 подбора, чтобы добраться до общего показателя Бориса Диао (3-й).