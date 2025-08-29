Йонас Валанчюнас взял планку в 500 очков в Евробаскете, набрав 19+5 за 13 минут в матче с Черногорией
Йонас Валанчюнас добрался до значимой отметки по результативности.
Литовский центровой преодолел планку в 500 очков в рамках Евробаскета.
Валанчюнас провел всего 13,1 минуты на паркете в разгромном матче против Черногории (94:67), набрав при этом 19 очков и 5 подборов, и не выходил на площадку после перерыва.
На его счету теперь 512 очков за 43 матча в 6-м турнире с 2011 года.
Центровому не хватило 1 подбора, чтобы добраться до общего показателя Бориса Диао (3-й).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
